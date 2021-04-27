Бангладеш одобрила экстренное использование вакцины "Спутник V" - Bloomberg
13:00 27.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Бангладеш одобрили экстренное использование российской вакцины "Спутник V". Об этом во вторник сообщает агентство Блумберг.
По его данным, ожидается, что первую партию вакцины страна получит уже в мае.
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