0
0
111
НОВОСТИ

Бангладеш одобрила экстренное использование вакцины "Спутник V" - Bloomberg

13:00 27.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Бангладеш одобрили экстренное использование российской вакцины "Спутник V". Об этом во вторник сообщает агентство Блумберг.

По его данным, ожидается, что первую партию вакцины страна получит уже в мае.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 27.04.2021
Целью встречи Путина и Зеленского не может быть урегулирование на Украине - Песков
0
19
13:32 27.04.2021
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России может быть достигнут к сентябрю - Голикова
0
89
13:30 27.04.2021
«Группа ГАЗ» поставит в Санкт-Петербург 250 автобусов ЛиАЗ на сжиженном природном газе
0
83
13:20 27.04.2021
Мишустин распорядился создать Центр информационных технологий войск нацгвардии
0
111
13:09 27.04.2021
Москва привлечет 70 млрд рублей инвестиций за счет эмиссии зеленых облигаций
0
107
13:05 27.04.2021
Администрации президентов РФ и Украины контактируют по возможной встрече лидеров - Песков
0
110
12:32 27.04.2021
Линдси Грэм раскритиковал первые 100 дней президентства Байдена
0
180
12:20 27.04.2021
Общая смертность в России в 2020 году выросла на 17,9% - отчет Минздрава
0
198
12:05 27.04.2021
Студенты вузов РФ могут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая - Минобрнауки РФ
0
254
12:00 27.04.2021
В России за сутки выявили 8 053 заразившихся коронавирусом, это минимум за 7 месяцев
0
172

Возврат к списку