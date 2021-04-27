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Администрации президентов РФ и Украины контактируют по возможной встрече лидеров - Песков

13:05 27.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента РФ и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Замруководителя администрации [президента РФ Дмитрий] Козак находится в постоянном контакте с администрацией президента Украины", - сказал он.

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