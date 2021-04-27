Мишустин распорядился создать Центр информационных технологий войск нацгвардии
13:20 27.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Главного центра информационных технологий войск национальной гвардии России. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
"Создать федеральное государственное казенное учреждение "Главный центр информационных технологий войск национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в распоряжении.
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