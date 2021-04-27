Целью встречи Путина и Зеленского не может быть урегулирование на Украине - Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Целью возможной встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не может быть поиск путей урегулирования конфликта в Донбассе, заявил во вторник журналистам пресс- секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Абсолютно четко было изложено президентом [РФ Владимиром Путиным] его отношение к инициативе, - сказал представитель Кремля. - Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть этот диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования конфликта на юго-востоке Украины".