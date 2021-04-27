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Машина миротворцев РФ подорвалась на мине в Карабахе, двое получили ранения - СМИ

15:00 27.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Машина российских миротворцев подорвалась на мине в Нагорном Карабахе, двое военнослужащих получили ранения, их жизни ничего не угрожает. Об этом во вторник сообщает армянское государственное информационное агентство Арменпресс.

"Инцидент произошел 3 дня назад. Автомобиль подорвался на противотанковой мине. Двое военнослужащих получили ранения. На данный момент они находятся в медицинском центре, их жизни ничего не угрожает", - цитирует агентство представителя пресс-службы МВД непризнанной Нагорно- Карабахской республики.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

9 ноября было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Оно предусматривало, что азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. Согласно восьмому пункту заявления, предусматривался обмен пленными по принципу "всех на всех".

После ввода миротворцев ситуация стабилизировалась, десятки тысяч жителей Карабаха, оставившие свои дома во время боевых действий, вернулись назад при поддержке миротворческого контингента.

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