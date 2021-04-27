Вакцинацию от коронавируса завершили 7,7 млн россиян - Голикова

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 12 млн россиян получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса, 7,7 млн из них полностью прошли вакцинацию. Об этом сообщила во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.

"Вакцинированы сегодня на утро первым компонентом 12,1 млн наших граждан, и 7,7 млн наших граждан вакцинированы полностью", - сказала она.

Голикова уточнила, что в России произведено 28 млн комплектов доз вакцин от ковида, 17,4 млн из них выпущены в гражданский оборот.