В узбекском землячестве предложили выдавать российский паспорт всем бывшим гражданам СССР

15:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В узбекском землячестве предложили выдавать паспорт РФ всем бывшим гражданам СССР и их потомкам. Ранее президент Национального объединения строителей Антон Глушков выступил с идеей подсчитывать мигрантов с помощью QR-кодов.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» президент межрегионального узбекского землячества, член комитета «За гражданские права» Усман Баратов заявил, что не понимает, как можно реализовать это. По его словам, многие нелегальные мигранты будут прятаться вместо того, чтобы вставать на учёт.

«По моим подсчётам, только граждан Узбекистана в России около миллиона человек находится на нелегальном положении. Они уже по многу лет в России без документов, многие даже паспорта не имеют. Имеют детей, они выросли, некоторые школу даже закончили. Я знаю рекордсмена, который уже 20 лет в России без документов. И вот как он [автор идеи Антон Глушков — прим. ГМ] будет учитывать это своим QR-кодом — для меня тёмный лес. Кто к нему прибежит? Люди прячутся, знают, что если они встанут где-то на учёт, то их выдворят сразу. Не знаю, очередная байка какая-то, я не верю в эти QR-коды. Статистика нужна в любом случае. Самый лучший вариант, так как Россия себя объявила правопреемницей Советского Союза [РФ — государство-продолжатель СССР — прим. ГМ], нужно всех бывших граждан СССР, их потомков, объявить гражданами РФ».

Ранее Федерация мигрантов призвала власти РФ объявить миграционную амнистию. Как отметил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» президент Федерации Вадим Коженов, это поможет восполнить дефицит рабочих, который сейчас наблюдается на стройках страны.