Рост инфляции в РФ постепенно замедляется - Белоусов
16:00 27.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Темпы роста инфляции в России постепенно замедляются. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов по итогам заседания совета директоров Корпорации МСП.
"Мы видим, что инфляция на внутреннем рынке сейчас постепенно начала замедляться, хотя по отдельным товарам она находится в "красной зоне", мы это тоже хорошо видим", - отметил первый вице-премьер, говоря о темпах роста инфляции в 2021 году.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в России на конец 2021 года на уровне 4,3%.
Согласно данным Росстата, годовая инфляция в России в марте 2021 года ускорилась до 5,79% с 5,67% в феврале. В феврале инфляция в России в годовом выражении составила 5,8%.
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