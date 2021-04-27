Общий объем госдолга 79 регионов РФ составил 2,4 трлн рублей

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем государственного долга 79 регионов России, за исключением Москвы и ряда регионов с высоким собственными доходами, составил 2,4 трлн рублей, это 45% от собственных доходов субъектов, сообщил во вторник глава рабочей группы комиссии Госсовета "Экономика и финансы", губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Если взять 79 субъектов, у которых РБО (уровень расчетной бюджетной обеспеченности - прим. ТАСС) меньше 1,5, то есть без Москвы, без ряда наших субъектов, у которых все хорошо с доходами, то госдолг этих 79 регионов сегодня составляет 2,4 трлн рублей, или 45% от собственных налоговых, неналоговых доходов", - сказал Текслер во время круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Послание президента Российской Федерации В. В. Путина: взгляд из регионов".

Глава рабочей группы Госсовета уточнил, что в год обслуживание долга регионам обходится в 75 млрд рублей, что составляет почти 23% от собственных доходов регионов. "Надо сказать, что 95% госдолга сосредоточено в регионах с низкой бюджетной обеспеченностью", - добавил Текслер.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ к 1 июня представить предложения по обеспечению долгосрочной устойчивости региональных бюджетов. Глава государства предложил часть коммерческого долга субъекта РФ, превышающую 25% его доходов, заместить бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Также регионы получат не менее 500 млрд рублей инфраструктурных кредитов под 3% годовых сроком на 15 лет. Чем меньше долгов у региона, тем большую сумму он сможет получить, отметил президент.