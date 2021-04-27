Новые штаммы коронавируса выявлены в 54 регионах России
16:32 27.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мутировавшие штаммы коронавируса выявлены в 54 регионах России, но ситуация с их распространением находится под контролем, заявила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.
"Что касается циркуляции вируса внутри страны, то здесь новые штаммы <...> выявлены в 54 регионах", - сказала она.
Голикова подчеркнула, что ситуация с новыми штаммами поставлена под "жесткий контроль".
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