Новые штаммы коронавируса выявлены в 54 регионах России

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мутировавшие штаммы коронавируса выявлены в 54 регионах России, но ситуация с их распространением находится под контролем, заявила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.

"Что касается циркуляции вируса внутри страны, то здесь новые штаммы <...> выявлены в 54 регионах", - сказала она.

Голикова подчеркнула, что ситуация с новыми штаммами поставлена под "жесткий контроль".