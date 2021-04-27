Создание колоний на Марсе космонавт сравнил с концлагерями

17:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Космонавт сравнил создание колоний на Марсе с концлагерями. По его мнению, полёт на тяжёлую работу без возможности вернуться — это ссылка ненужных на Земле людей.

Лётчик-космонавт, герой СССР Муса Манаров в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвал добровольцев, желающих отправиться на Марс на корабле Starship, фанатиками.

«Я говорю про ближайшие годы — такие цели, как колонизация в один конец. Это создать концлагерь на Марсе? Послать туда людей, которые не нужны на Земле? В концлагере люди тоже работали. Они, конечно, могут пользу принести, но это всё не по-человечески. По-человечески человек должен радоваться жизни и стараться остаться живым. Рисковать все рискуют, есть процент, что не вернётесь, но задача ставится, чтобы вы вернулись. Если поставить цель, чтобы люди улетели и не вернулись, я думаю, что в наши дни это фанатизм. Мы настолько не готовы там жить.

Это должны быть фанатики, которые в один конец отправляются. Может, и хорошо для Земли — побольше фанатиков выслать на Марс. Насколько я своих друзей космонавтов знаю, это все люди, которые любят Землю и любят жизнь. Если это будут фанатики, которые с удовольствием полетят умирать, я не знаю, мне их не жалко».

Манаров отметил, что человечеству стоит переселяться на Марс лишь при угрозе жизни на Земле. Полёты нужно рассматривать лишь для исследовательской деятельности, чтобы использовать знания на нашей планете. При этом учёные должны иметь возможность вернуться, подчеркнул космонавт.

Ранее Илон Маск заявил, что в начале колонизации Марса может погибнуть много добровольцев. По мнению основателя SpaceX, покорение планет необходимо для выживания человечества.