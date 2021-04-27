Российским школам рекомендовано не работать с 4 по 7 мая - Кравцов

17:40 Источник: Эхо Москвы

Российским школам рекомендовано не работать с 4 по 7 мая, — сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, эта рекомендация касается и учреждений дополнительного образования. В детских садах будут организованы дежурные группы.

Напомним, в России объявлены нерабочими первые десять дней мая. Таким образом, власти рассчитывают сдержать распространение коронавируса. Эхо Москвы