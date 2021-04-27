0
0
0
НОВОСТИ

Российским школам рекомендовано не работать с 4 по 7 мая - Кравцов

17:40 27.04.2021 Источник: Эхо Москвы

Российским школам рекомендовано не работать с 4 по 7 мая, — сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, эта рекомендация касается и учреждений дополнительного образования. В детских садах будут организованы дежурные группы.

Напомним, в России объявлены нерабочими первые десять дней мая. Таким образом, власти рассчитывают сдержать распространение коронавируса.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:25 27.04.2021
Тележурналист Тимофей Баженов: Рост киберпреступности требует срочного вмешательства государства
0
131
17:12 27.04.2021
Создание колоний на Марсе космонавт сравнил с концлагерями
0
181
17:00 27.04.2021
Суд наложил запрет на действия Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан
0
190
16:32 27.04.2021
Новые штаммы коронавируса выявлены в 54 регионах России
0
228
16:30 27.04.2021
En+ Group направила более 5 миллионов рублей на обновление инвентаря и обучение тренеров сибирских лыжных баз
0
178
16:12 27.04.2021
Общий объем госдолга 79 регионов РФ составил 2,4 трлн рублей
0
222
16:11 27.04.2021
Космонавт Романенко рассказал, как увлечь детей космосом
0
196
16:00 27.04.2021
Рост инфляции в РФ постепенно замедляется - Белоусов
0
219
15:32 27.04.2021
В узбекском землячестве предложили выдавать российский паспорт всем бывшим гражданам СССР
0
248
15:13 27.04.2021
Собянин: Первые собранные в Москве электробусы выйдут на маршруты уже в мае
0
248

Возврат к списку