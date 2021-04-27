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Генсек НАТО ушел от ответа по поводу высылки российских дипломатов

18:45 27.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ушел от прямого ответа на вопрос о том, готов ли альянс выслать российских дипломатов вслед за Чехией, как это было после ситуации со Скрипалями.

"Я не буду спекулировать, а только скажу, что мы выразили сильную поддержку Чехии и нашу обеспокоенность дестабилизирующим поведением России", - сказал он во вторник на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос журналистов, готова ли НАТО выслать российских дипломатов, как она это сделала после ситуации со Скрипалями.

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