Генсек НАТО ушел от ответа по поводу высылки российских дипломатов

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ушел от прямого ответа на вопрос о том, готов ли альянс выслать российских дипломатов вслед за Чехией, как это было после ситуации со Скрипалями.

"Я не буду спекулировать, а только скажу, что мы выразили сильную поддержку Чехии и нашу обеспокоенность дестабилизирующим поведением России", - сказал он во вторник на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос журналистов, готова ли НАТО выслать российских дипломатов, как она это сделала после ситуации со Скрипалями.