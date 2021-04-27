Анатолий Вассерман: Новая версия социализма будет выгоднее капитализма
19:11 27.04.2021
Цифровая экономика будет принципиально новой версией организации хозяйствования на основе современных технологий, уверен участник интеллектуальных игр, журналист и аналитик Анатолий Вассерман. «Это не гадание на кофейной гуще, а результат расчетов, основанных на динамике развития информационных технологий. Поскольку они развиваются не по политическим причинам, этот прогноз сбудется вне зависимости от политической конъюнктуры», - заявил Вассерман, по словам которого, переход к новому социализму - «Социализму 2.0» - очевиден.
«Вопрос не в том, случится переход к социализму или нет, с этим уже все ясно. Проблема в том, удастся ли произвести переход мирно или он будет сопровождаться теми же потрясениями, какими он сопровождался в первый раз», - сказал аналитик, отметив, что задача политиков - подготовить общество к процессу перехода к новой формации.
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