Херсонские журналисты устроили бойкот президенту Зеленскому

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Херсонские СМИ вместо фоторепортажей о рабочей поездке президента Украины Владимира Зеленского в регион во вторник разместили зеленые квадраты в знак протеста против того, что местных журналистов не пригласили на освещение событий с участием главы государства.

"Журналисты "Первого регионального" не могут рассказать вам подробнее о его [президента Владимира Зеленского] пребывании, поскольку прессу не пригласили. Вместо фотографий - зеленый квадрат", - с таким комментарием вышло во вторник херсонское интернет-издание "Первое региональное". А издание Depo.Херсон сообщило читателям, что, по данным Херсонской областной администрации, представители местных СМИ на мероприятия с участием Зеленского не приглашены и в ответ херсонские журналисты объявили президенту бойкот.

Почему глава государства не желает общаться с местной прессой, журналистам неизвестно. "Возможно, он считает, что мы не достойны его величества, а возможно, ему нечего сказать. Какова цель его визита, и почему все происходит под грифом секретно? <...> В любом случае, такая закрытость порождает еще больше домыслов и негативно влияет на уровень доверия к органам государственной власти, который и так стремительно падает", - считает редакция "Первого регионального".