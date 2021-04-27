США добились "ошеломительного успеха" в борьбе с COVID-19 - Байден
21:30 27.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество случаев заражения коронавирусом в США за последние месяцы существенно снизилось, страна добилась "ошеломительного успеха" в борьбе с пандемией. Об этом заявил во вторник американский лидер Джо Байден, выступая в Белом доме.
"Мы добились ошеломительного успеха благодаря всем вам. Количество случаев заражения и летальных исходов существенно снизилось по сравнению с 20 января, когда я вступил в должность президента", - сказал он.
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