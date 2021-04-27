Россиянам со "Спутником V" можно поехать на Мальдивы
21:15 27.04.2021 Источник: Интерфакс
Власти Мальдивских островов включили "Спутник V" в список вакцин, с прививкой которыми можно въезжать без справки о ПЦР-тестировании на коронавирус, сообщает во вторник пресс-служба министерства туризма страны.
"Министерство туризма Мальдив в начале апреля опубликовало решение о разрешении въезда пассажирам, привитым вакцинами, одобренными ВОЗ. Теперь, после недавнего обновления этого документа, речь уже идет "о любой вакцине, которая должна быть одобрена ВОЗ либо компетентным органом той или иной страны". Таким образом "Спутник V" подходит для въезда, поскольку он одобрен по меньшей мере в России", - сообщили в министерстве.
Там подчеркнули, что сертификат о прививке должен быть на английском языке, нотариальное заверение не обязательно. С момента получения второй дозы должно пройти не менее двух недель.
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