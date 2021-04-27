«Роснефть» принесла британской BP в первом квартале года 451 млн долларов

21:31

Британская нефтяная компания ВР по итогам января-марта 2021 года зафиксировала чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в размере 4,67 млрд долл., причем, согласно ее финансовой отчетности, участие в капитале «Роснефти» за год принесло мэйджору 451 млн долларов. Напомним, BP принадлежит 19,75% в «Роснефти».



При этом президент BP Russia Дэвид Кэмпбелл в кулуарах Национального нефтегазового форума в Москве заявил, что снижать долю в российской компании не планируется, напротив, предполагается расширять число совместных проектов. «Мы очень довольны нашим участием в «Роснефти», у нас сотрудничество во множестве областей», – сказал Кэмпбелл. О том же ранее говорил главный исполнительный директор BP Бернард Луни.



По итогам 1 квартал доля ВР в чистой прибыли «Роснефти», составившая 451 млн долларов, оказалась на 53% выше показателя предыдущего квартала и в 4 раза превышает показатель 2020 года.



Согласно отчетности, за счет участия в «Роснефти» BP смогла также продемонстрировать еще один положительный для инвесторов момент – добычу углеводородов в объеме 1,05 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, причем почти треть от всей добычи BP (3,27 млн б.н.э.) получена благодаря именно «Роснефти».