«Роснефть» принесла британской BP в первом квартале года 451 млн долларов
21:31 27.04.2021
При этом президент BP Russia Дэвид Кэмпбелл в кулуарах Национального нефтегазового форума в Москве заявил, что снижать долю в российской компании не планируется, напротив, предполагается расширять число совместных проектов. «Мы очень довольны нашим участием в «Роснефти», у нас сотрудничество во множестве областей», – сказал Кэмпбелл. О том же ранее говорил главный исполнительный директор BP Бернард Луни.
По итогам 1 квартал доля ВР в чистой прибыли «Роснефти», составившая 451 млн долларов, оказалась на 53% выше показателя предыдущего квартала и в 4 раза превышает показатель 2020 года.
Согласно отчетности, за счет участия в «Роснефти» BP смогла также продемонстрировать еще один положительный для инвесторов момент – добычу углеводородов в объеме 1,05 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, причем почти треть от всей добычи BP (3,27 млн б.н.э.) получена благодаря именно «Роснефти».
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