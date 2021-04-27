0
0
0
НОВОСТИ

«Роснефть» принесла британской BP в первом квартале года 451 млн долларов

21:31 27.04.2021

Британская нефтяная компания ВР по итогам января-марта 2021 года зафиксировала чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в размере 4,67 млрд долл., причем, согласно ее финансовой отчетности, участие в капитале «Роснефти» за год принесло мэйджору 451 млн долларов. Напомним, BP принадлежит 19,75% в «Роснефти».

При этом президент BP Russia Дэвид Кэмпбелл в кулуарах Национального нефтегазового форума в Москве заявил, что снижать долю в российской компании не планируется, напротив, предполагается расширять число совместных проектов. «Мы очень довольны нашим участием в «Роснефти», у нас сотрудничество во множестве областей», – сказал Кэмпбелл. О том же ранее говорил главный исполнительный директор BP Бернард Луни.

По итогам 1 квартал доля ВР в чистой прибыли «Роснефти», составившая 451 млн долларов, оказалась на 53% выше показателя предыдущего квартала и в 4 раза превышает показатель 2020 года.

Согласно отчетности, за счет участия в «Роснефти» BP смогла также продемонстрировать еще один положительный для инвесторов момент – добычу углеводородов в объеме 1,05 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, причем почти треть от всей добычи BP (3,27 млн б.н.э.) получена благодаря именно «Роснефти».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:30 27.04.2021
США добились "ошеломительного успеха" в борьбе с COVID-19 - Байден
0
21
21:15 27.04.2021
Россиянам со "Спутником V" можно поехать на Мальдивы
0
51
19:45 27.04.2021
Навальный подал в суд на "Матросскую тишину"
0
182
19:30 27.04.2021
Херсонские журналисты устроили бойкот президенту Зеленскому
0
207
19:20 27.04.2021
В Луганске считают, что Зеленскому не дают общаться напрямую с лидерами Донбасса
0
219
19:11 27.04.2021
Анатолий Вассерман: Новая версия социализма будет выгоднее капитализма
0
218
18:45 27.04.2021
Генсек НАТО ушел от ответа по поводу высылки российских дипломатов
0
264
17:40 27.04.2021
Российским школам рекомендовано не работать с 4 по 7 мая - Кравцов
0
292
17:25 27.04.2021
Тележурналист Тимофей Баженов: Рост киберпреступности требует срочного вмешательства государства
0
285
17:12 27.04.2021
Создание колоний на Марсе космонавт сравнил с концлагерями
0
342

Возврат к списку