Москальковой направлено письмо о необоснованном применении "шокеров" на неразрешенном митинге в Петербурге
22:30 27.04.2021 Источник: Интерфакс
Петербургский омбудсмен Александр Шишлов написал уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и главе Совета при президенте РФ по правам человека Валерию Фадееву о жалобах на нарушения прав граждан на несогласованной акции протеста 21 апреля, сообщила во вторник пресс-служба петербургского омбудсмена.
"Полагаю, что одной из причин необоснованного применения физической силы и специальных средств является отсутствие должной правовой и процессуальной оценки фактов явного превышения должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, отмеченных ранее на несогласованных мирных акциях в Санкт-Петербурге", - приводит пресс-служба текст обращения Шишлова.
Москальковой были направлены результаты предварительного анализа информации из жалоб, СМИ, социальных сетей, от наблюдателей петербургского омбудсмена, работавших на акции, членов Адвокатской палаты и Общественной наблюдательной комиссии. Они "позволяют сделать выводы о необоснованном применении спецсредств (в т.ч. электрошокеров) к не оказывающим сопротивления гражданам в ходе несогласованной, но мирной акции и об иных нарушениях прав человека и действующего законодательства", указывают в аппарате Шишлова.
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