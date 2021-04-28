Глава дипломатии ЕС призвал Россию пересмотреть решение о приостановлении деятельности ФБК
09:00 28.04.2021 Источник: Эхо Москвы
Глава Европейской дипломатии призвал Россию пересмотреть решение о приостановлении деятельности ФБК. Жозеп Боррель написал в Твиттере, что действия суда противоречат международным обязательствам страны. По его мнению, власти систематически ущемляют основные права.
Накануне Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры запретил совершать определенный действия Фонду борьбы с коррупцией и Фонду защиты прав граждан. Их власти считают иностранными агентами. Решение останется в силе до окончания суда по иску о признании этих организаций экстремистскими. За день до этого надзорное ведомство приостановило деятельность штабов Алексея Навального. Эхо Москвы
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