Корабль США произвел предупредительные выстрелы в сторону иранских катеров

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патрульный корабль ВМС США Firebolt произвел предупредительные выстрелы из-за приближения к нему в Персидском заливе быстроходных катеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) Ирана. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы американских ВМС.

"26 апреля три быстроходных катера Корпуса стражей исламской революции близко подошли в военным кораблям США в международных водах в северной части Персидского залива. Катера быстро приблизились к патрульному кораблю ВМС Firebolt и сторожевому кораблю Береговой охраны США Baranoff с неизвестными намерениями, - отмечается в тексте. - Американские корабли проводили операции по обеспечению безопасности на море в международных водах".

По данным ВМС, экипажи несколько раз по громкоговорителю призывали иранские катера прекратить маневры. "Затем экипаж Firebolt произвел несколько предупредительных выстрелов, и катера отошли на безопасное расстояние", - указывается в сообщении. Согласно утверждению американской стороны, на протяжении всего этого времени поддерживалась связь с иранскими военными и принимались меры "для снижения риска просчета, столкновения и эскалации". "Командиры [экипажей] сохраняют неотъемлемое право на самооборону", - подчеркивается в тексте.

Как сообщила в понедельник со ссылкой на представителей американских ВМС газета The Wall Street Journal, катера КСИР 2 апреля якобы окружили два корабля Береговой охраны США в Персидском заливе. По версии военных, три быстроходных боевых катера и судно обеспечения в течение трех часов сопровождали два американских корабля, осуществлявших патрулирование в международных водах в южной части залива.