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Марат Хуснуллин предложил сократить количество российских регионов

09:20 28.04.2021 Источник: Эхо Москвы

Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил сократить количество российских регионов. В то же время губернатор Еврейской Автономной Области сказал, что такие вопросы решать может только народ.

В России есть целый ряд регионов, которые не в состоянии ничего выполнять, — объявил Марат Хуснуллин. Он пожаловался на то, что у каждого из этих субъектов федерации есть губернаторы со своими аппаратами, которые приходят и занимают время у президента и вице-премьера. В качестве примера он назвал Еврейскую автономную область. Хуснулин отметил, что не хочет ей заниматься «с точки зрения трудозатрат» и предложил объединить её либо с Хабаровским краем, либо с каким-либо другим.

Вице-премьер заключил, что России нужно отказаться от нынешнего административного деления и перейти на агломерации. Марат Хуснуллин подчеркнул, что это только его личное мнение, и с кабинетом министров он его не согласовывал.

В то же время губернатор Еврейской Автономной области Ростислав Гольдштейн в ответ сказал, что для него было «весьма неожиданно слышать от высокопоставленного чиновника федерального уровня о нежелании заниматься конкретным регионом». Он добавил, что в любом случае вопрос о присоединении к другому субъекту федерации могут ставить только жители области, вне зависимости от мнения вице-премьера.

Ранее Еврейская Автономная Область уже входила в состав Хабаровского края. Она стала полноценным регионом после принятия Конституции в 1993-ем году.  Эхо Москвы

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