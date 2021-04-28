Войны в Донбассе можно и нужно избежать - Лавров

09:32 Источник: РБК

Войны с Украиной в Донбассе необходимо избегать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «РИА Новости».

«Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать», — заявил глава МИДа.

«Если говорить за украинскую сторону, за сторону [президента Украины Владимира] Зеленского, я не берусь гадать, потому что, по внешним признакам, главное для него — это удержаться у власти и он готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами», — пояснил Лавров.

В начале марта в Донбассе возобновились боевые действия.