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Суд в Петербурге рассмотрит иск с требованием закрасить граффити с изображением Даниила Хармса

10:00 28.04.2021 Источник: Эхо Москвы

Суд в Петербурге рассмотрит иск, в котором чиновники требуют закрасить граффити с изображением Даниила Хармса. Дзержинский районный суд Петербурга сегодня рассмотрит иск, в котором чиновники требуют закрасить легендарное граффити с изображением Даниила Хармса на доме, где жил поэт и писатель.

Администрация Центрального района Петербурга настаивает, что товарищество собственников жилья должно уничтожить десятиметровое изображение на угловой части дома с третьего по пятый этаж. В официальной переписке чиновники называют портрет ленинградского поэта Даниила Хармса, который петербургские художники нанесли на фасад пять лет назад, цитируем по публикации «Новой газеты», «загрязнением в виде несанкционированных надписей и рисунков». Создатели портрета пытались согласовать изображение, однако тогда ещё не было законов, которые описывали, как это сделать, поэтому авторы лишь получили одобрение у жителей дома. Уже через месяц рисунок потребовали ликвидировать, однако Георгий Полтавченко, который в то время возглавлял город, сказал, что надо узаконить портрет. Комитет Смольного по градостроительству сообщил, что для этого его нужно закрасить, а потом принести эскиз, который рассмотрят на худсовете. С тех пор депутаты приняли новый закон о благоустройстве, однако он по-прежнему не описал случай Хармса. Теперь судьбу портрета решит суд.

Даниил Хармс прожил в доме 11 по улице Маяковского шестнадцать лет, до ареста в августе 1941 года.  Эхо Москвы

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