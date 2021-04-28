Ведущие банки Турции отказываются финансировать строительство канала в обход Босфора - Reuters
10:05 28.04.2021 Источник: Эхо Москвы
Ведущие банки Турции, как узнало агентство «Рейтер», отказываются финансировать строительство канала в обход Босфора. Это связано с экологическими и политическими рисками. Эксперты полагают, что канал разрушит морскую экосистему и источники, которые на треть обеспечивают Стамбул пресной водой.
Банкиры на условиях анонимности сказали агентству, что канал – любимый проект правительства, но если на выборах в 2023 году партия президента Эрдогана проиграет, то строительство будет прекращено.
Власти России ранее выражали обеспокоенность тем, что канал может не подпадать под действие конвенции Монтрё, ограничивающей доступ иностранных военных кораблей в Черное море через пролив Босфор. Эхо Москвы
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