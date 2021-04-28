0
0
171
НОВОСТИ

Ведущие банки Турции отказываются финансировать строительство канала в обход Босфора - Reuters

10:05 28.04.2021 Источник: Эхо Москвы

Ведущие банки Турции, как узнало агентство «Рейтер», отказываются финансировать строительство канала в обход Босфора. Это связано с экологическими и политическими рисками. Эксперты полагают, что канал разрушит морскую экосистему и источники, которые на треть обеспечивают Стамбул пресной водой.

Банкиры на условиях анонимности сказали агентству, что канал – любимый проект правительства, но если на выборах в 2023 году партия президента Эрдогана проиграет, то строительство будет прекращено.

Власти России ранее выражали обеспокоенность тем, что канал может не подпадать под действие конвенции Монтрё, ограничивающей доступ иностранных военных кораблей в Черное море через пролив Босфор.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 28.04.2021
Ряд регионов продлит длинные майские выходные
0
0
11:05 28.04.2021
Франция отозвала 20 тыс. видов на жительство у нарушивших закон мигрантов - МВД
0
41
11:00 28.04.2021
Атомный подводный ракетоносец "Екатеринбург" выведут из состава флота в 2022 г. - источник
0
52
10:32 28.04.2021
Обнаружено место Судбищенской битвы с крымским ханом
0
130
10:20 28.04.2021
США выделят около $18 млрд на разработку перехватчика ракет из КНДР или Ирана - Bloomberg
0
132
10:00 28.04.2021
Суд в Петербурге рассмотрит иск с требованием закрасить граффити с изображением Даниила Хармса
0
148
09:32 28.04.2021
Войны в Донбассе можно и нужно избежать - Лавров
0
184
09:20 28.04.2021
Марат Хуснуллин предложил сократить количество российских регионов
0
223
09:05 28.04.2021
Корабль США произвел предупредительные выстрелы в сторону иранских катеров
0
246
09:00 28.04.2021
Глава дипломатии ЕС призвал Россию пересмотреть решение о приостановлении деятельности ФБК
0
253

Возврат к списку