США выделят около $18 млрд на разработку перехватчика ракет из КНДР или Ирана - Bloomberg

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны США планирует выделить почти $18 млрд на разработку, производство и обслуживание нового истребителя для перехвата ракет из КНДР или Ирана. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg.

Согласно сведениям агентства, в конкурсе на строительство истребителей нового поколения примут участие две компании: Lockheed Martin Corp и Northrop Grumman Corp. На этапе разработки компаниям будет направлено $13,1 млрд. После "критического обзора проекта" будет определен победитель данного этапа, который завершится, вероятно, к 2026 году. По окончании этапа разработки должно будет начаться строительство 31 истребителя-перехватчика, 10 из которых будут использоваться испытаний.

Стоимость этапа производства оценивается в $2,3 млрд. Кроме того, на долгосрочные дополнительные расходы будет направлено еще $2,3 млрд.

В агентстве по противоракетной обороне США заявили, что планируют продемонстрировать истребитель-перехватчик нового поколения "не позднее 2028 года".

Как подчеркивает агентство, истребители предназначены для уничтожения крылатых ракет, летящих со стороны враждебных государств, таких как КНДР или Иран. Их намерены разместить на Аляске. Стоимость каждого истребителя оценивается в примерно $498 млн.

Агентство отметило, что данный проект станет первым крупным оборонным заказом администрации президента Джо Байдена.