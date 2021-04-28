0
0
132
НОВОСТИ

США выделят около $18 млрд на разработку перехватчика ракет из КНДР или Ирана - Bloomberg

10:20 28.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны США планирует выделить почти $18 млрд на разработку, производство и обслуживание нового истребителя для перехвата ракет из КНДР или Ирана. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg.

Согласно сведениям агентства, в конкурсе на строительство истребителей нового поколения примут участие две компании: Lockheed Martin Corp и Northrop Grumman Corp. На этапе разработки компаниям будет направлено $13,1 млрд. После "критического обзора проекта" будет определен победитель данного этапа, который завершится, вероятно, к 2026 году. По окончании этапа разработки должно будет начаться строительство 31 истребителя-перехватчика, 10 из которых будут использоваться испытаний.

Стоимость этапа производства оценивается в $2,3 млрд. Кроме того, на долгосрочные дополнительные расходы будет направлено еще $2,3 млрд.

В агентстве по противоракетной обороне США заявили, что планируют продемонстрировать истребитель-перехватчик нового поколения "не позднее 2028 года".

Как подчеркивает агентство, истребители предназначены для уничтожения крылатых ракет, летящих со стороны враждебных государств, таких как КНДР или Иран. Их намерены разместить на Аляске. Стоимость каждого истребителя оценивается в примерно $498 млн.

Агентство отметило, что данный проект станет первым крупным оборонным заказом администрации президента Джо Байдена.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 28.04.2021
Ряд регионов продлит длинные майские выходные
0
0
11:05 28.04.2021
Франция отозвала 20 тыс. видов на жительство у нарушивших закон мигрантов - МВД
0
41
11:00 28.04.2021
Атомный подводный ракетоносец "Екатеринбург" выведут из состава флота в 2022 г. - источник
0
52
10:32 28.04.2021
Обнаружено место Судбищенской битвы с крымским ханом
0
130
10:05 28.04.2021
Ведущие банки Турции отказываются финансировать строительство канала в обход Босфора - Reuters
0
171
10:00 28.04.2021
Суд в Петербурге рассмотрит иск с требованием закрасить граффити с изображением Даниила Хармса
0
148
09:32 28.04.2021
Войны в Донбассе можно и нужно избежать - Лавров
0
184
09:20 28.04.2021
Марат Хуснуллин предложил сократить количество российских регионов
0
223
09:05 28.04.2021
Корабль США произвел предупредительные выстрелы в сторону иранских катеров
0
246
09:00 28.04.2021
Глава дипломатии ЕС призвал Россию пересмотреть решение о приостановлении деятельности ФБК
0
253

Возврат к списку