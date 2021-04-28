Обнаружено место Судбищенской битвы с крымским ханом

10:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Археологи нашли место Судбищенской битвы с крымским ханом. Открытие сделали специалисты Института археологии РАН и музея-заповедника «Куликово поле».

В районе реки Гоголь на стыке Тульской и Орловской областей нашли наконечники стрел, копья, детали конской упряжи, обломки подков, серебряную монету времён Иоанна Васильевича — всего более 200 предметов, передаёт РИА Новости.

Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня 1555 года между отрядом боярина Ивана Васильевича Шереметьева и войском крымского хана Девлет Гирея. В результате русское войско победило, хан ушёл в Крым. Говорит Москва