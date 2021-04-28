Атомный подводный ракетоносец "Екатеринбург" выведут из состава флота в 2022 г. - источник
11:00 28.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Екатеринбург" будет выведен из состава Северного флота в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в оборонно-промышленном комплексе.
"В 2022 году "Екатеринбург" будет выведен из боевого состава Северного флота и отправлен на утилизацию", - сказал он.
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