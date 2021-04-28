Франция отозвала 20 тыс. видов на жительство у нарушивших закон мигрантов - МВД
11:05 28.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Франции с конца сентября 2020 года аннулировали вид на жительство для 20 тыс. мигрантов, которые нарушили законы республики. Об этом заявил в среду министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен в эфире радио "Франс энтер".
"С 29 сентября прошлого года, когда я по поручению президента распространил циркуляр о необходимости выдворения иностранцев, совершающих преступления против республики, было отозвано 20 тыс. видов на жительство", - сообщил министр.
Такое заявление глава МВД сделал в контексте дискуссии о связи между нелегальными мигрантами и ростом преступности, а также угрозой терроризма. Дарманен признал, что последние теракты в Рамбуйе и Ницце действительно показали, что подобная тенденция существует, однако подчеркнул, что ни в коем случае не следует ставить знак равенства между мигрантами и террористами.
Министр отметил, что последние девять нападений, произошедших на территории страны, совершались людьми, которые "не были известны никому из спецслужб" и не состояли в картотеке склонных к радикализации - так называемом "Списке S". По его словам, сейчас преступники уходят от использования традиционных средств коммуникации вроде телефона и СМС-сообщений и все чаще общаются через специальные приложения. В этой связи министр заявил о необходимости изменения модели сбора разведданных, а также сообщил о планах по усиленному наблюдению за людьми с психическими расстройствами и обмену такой информацией между властями регионов. Дарманен добавил, что из 35 терактов, предотвращенных с 2017 года, в двух случаях это удалось сделать благодаря "цифровым следам", которые злоумышленники оставили в сети.
23 апреля мужчина по имени Джамаль (фамилия официально не называется) в холле комиссариата Рамбуйе нанес сотруднице полиции в штатском два удара ножом, в результате чего она умерла. Находившиеся в здании стражи порядка произвели несколько выстрелов, после первого из них злоумышленник метнул свой нож в сторону полицейских. Он был убит следующим выстрелом.
Прокуратура, занимающаяся делами о терроризме, начала расследование по статьям об убийстве представителя власти и совершении террористического акта. По данным следствия, нападавший, родившийся в Тунисе в 1984 году, нелегально прибыл во Францию в 2009 году, однако смог трудоустроиться и 28 декабря 2020 года получил вид на жительство сроком на один год.
НОВОСТИ
- 11:20 28.04.2021
- Ряд регионов продлит длинные майские выходные
- 11:00 28.04.2021
- Атомный подводный ракетоносец "Екатеринбург" выведут из состава флота в 2022 г. - источник
- 10:32 28.04.2021
- Обнаружено место Судбищенской битвы с крымским ханом
- 10:20 28.04.2021
- США выделят около $18 млрд на разработку перехватчика ракет из КНДР или Ирана - Bloomberg
- 10:05 28.04.2021
- Ведущие банки Турции отказываются финансировать строительство канала в обход Босфора - Reuters
- 10:00 28.04.2021
- Суд в Петербурге рассмотрит иск с требованием закрасить граффити с изображением Даниила Хармса
- 09:32 28.04.2021
- Войны в Донбассе можно и нужно избежать - Лавров
- 09:20 28.04.2021
- Марат Хуснуллин предложил сократить количество российских регионов
- 09:05 28.04.2021
- Корабль США произвел предупредительные выстрелы в сторону иранских катеров
- 09:00 28.04.2021
- Глава дипломатии ЕС призвал Россию пересмотреть решение о приостановлении деятельности ФБК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать