Франция отозвала 20 тыс. видов на жительство у нарушивших закон мигрантов - МВД

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Франции с конца сентября 2020 года аннулировали вид на жительство для 20 тыс. мигрантов, которые нарушили законы республики. Об этом заявил в среду министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен в эфире радио "Франс энтер".

"С 29 сентября прошлого года, когда я по поручению президента распространил циркуляр о необходимости выдворения иностранцев, совершающих преступления против республики, было отозвано 20 тыс. видов на жительство", - сообщил министр.

Такое заявление глава МВД сделал в контексте дискуссии о связи между нелегальными мигрантами и ростом преступности, а также угрозой терроризма. Дарманен признал, что последние теракты в Рамбуйе и Ницце действительно показали, что подобная тенденция существует, однако подчеркнул, что ни в коем случае не следует ставить знак равенства между мигрантами и террористами.

Министр отметил, что последние девять нападений, произошедших на территории страны, совершались людьми, которые "не были известны никому из спецслужб" и не состояли в картотеке склонных к радикализации - так называемом "Списке S". По его словам, сейчас преступники уходят от использования традиционных средств коммуникации вроде телефона и СМС-сообщений и все чаще общаются через специальные приложения. В этой связи министр заявил о необходимости изменения модели сбора разведданных, а также сообщил о планах по усиленному наблюдению за людьми с психическими расстройствами и обмену такой информацией между властями регионов. Дарманен добавил, что из 35 терактов, предотвращенных с 2017 года, в двух случаях это удалось сделать благодаря "цифровым следам", которые злоумышленники оставили в сети.

23 апреля мужчина по имени Джамаль (фамилия официально не называется) в холле комиссариата Рамбуйе нанес сотруднице полиции в штатском два удара ножом, в результате чего она умерла. Находившиеся в здании стражи порядка произвели несколько выстрелов, после первого из них злоумышленник метнул свой нож в сторону полицейских. Он был убит следующим выстрелом.

Прокуратура, занимающаяся делами о терроризме, начала расследование по статьям об убийстве представителя власти и совершении террористического акта. По данным следствия, нападавший, родившийся в Тунисе в 1984 году, нелегально прибыл во Францию в 2009 году, однако смог трудоустроиться и 28 декабря 2020 года получил вид на жительство сроком на один год.