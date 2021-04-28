Ряд регионов продлит длинные майские выходные

11:20 Источник: РБК

В Пензенской области и Ставропольском крае длинные майские выходные, которые будут длиться во всей России непрерывно с 1 по 10 мая, растянутся еще на один день. Это связано с тем, что на 11 мая (в этом году это вторник) выпадает Радоница — отмечаемый Церковью день поминовения усопших. Радоница традиционно объявляется выходным и в ряде других регионов России.

В связи с Радоницей 11 мая выходной день также будет объявлен в Саратовской области, Краснодарском крае, Адыгее. Кроме того, еще один дополнительный выходной будет объявлен 13 мая в Адыгее, Башкирии, Татарстане в связи с празднованием мусульманского Ураза-Байрама. Таким образом, в этих регионах в мае будет 17 выходных дней. РБК