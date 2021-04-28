Ряд регионов продлит длинные майские выходные
11:20 28.04.2021 Источник: РБК
В Пензенской области и Ставропольском крае длинные майские выходные, которые будут длиться во всей России непрерывно с 1 по 10 мая, растянутся еще на один день. Это связано с тем, что на 11 мая (в этом году это вторник) выпадает Радоница — отмечаемый Церковью день поминовения усопших. Радоница традиционно объявляется выходным и в ряде других регионов России.
В связи с Радоницей 11 мая выходной день также будет объявлен в Саратовской области, Краснодарском крае, Адыгее. Кроме того, еще один дополнительный выходной будет объявлен 13 мая в Адыгее, Башкирии, Татарстане в связи с празднованием мусульманского Ураза-Байрама. Таким образом, в этих регионах в мае будет 17 выходных дней. РБК
НОВОСТИ
- 12:50 28.04.2021
- Мэр Собянин назвал сроки ввода в эксплуатацию корпуса скорой помощи ГКБ им Вересаева
- 12:32 28.04.2021
- В Китае 18 человек получили ранения в результате нападения мужчины с ножом на детский сад
- 12:20 28.04.2021
- Россия пережила самую острую часть пандемии - Мишустин
- 12:05 28.04.2021
- Cуд прекратил уголовное дело против уральца, застреленного из-за кражи обоев
- 12:00 28.04.2021
- Зеленский считает Ватикан оптимальным местом для встречи с Путиным
- 11:32 28.04.2021
- В России выявили 7 848 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:05 28.04.2021
- Франция отозвала 20 тыс. видов на жительство у нарушивших закон мигрантов - МВД
- 11:00 28.04.2021
- Атомный подводный ракетоносец "Екатеринбург" выведут из состава флота в 2022 г. - источник
- 10:32 28.04.2021
- Обнаружено место Судбищенской битвы с крымским ханом
- 10:20 28.04.2021
- США выделят около $18 млрд на разработку перехватчика ракет из КНДР или Ирана - Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать