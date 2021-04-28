Cуд прекратил уголовное дело против уральца, застреленного из-за кражи обоев
12:05 28.04.2021 Источник: РБК
Свердловский областной суд прекратил уголовное дело против Владимира Таушанкова, обвиняемого в хищении обоев из магазина в Екатеринбурге и убитого 31 мая 2020 года при попытке задержания. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице суда во «ВКонтакте».
«Суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Таушанкова В.А. <...> в связи с его смертью и согласием на прекращение дела со стороны родителей Таушанкова», — сообщили в суде.
27-летний Таушанков был застрелен в ночь с 31 мая на 1 июня. Накануне вечером молодой человек попытался украсть в строительном магазине четыре рулона обоев, однако все выронил, когда за ним погнался охранник.
Уже находясь дома, Таушанков, по данным судьи, напал с ножом и перцовым баллончиком на сотрудников Росгвардии. Сотрудники СОБРа выстрелили в нападавшего, от чего он скончался на месте. РБК
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