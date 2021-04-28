0
0
145
НОВОСТИ

В России выявили 7 848 заразившихся коронавирусом за сутки

11:32 28.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 848, что стало минимумом с 26 сентября 2020 года, следует из опубликованных в среду данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,16%. В общей сложности в стране, по данным штаба, выявили 4 787 273 инфицированных.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 8 420. Всего выздоровели уже 4 411 098 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 387 против 392 днем ранее, до 109 367.  Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,28%, следует из данных штаба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

12:50 28.04.2021
Мэр Собянин назвал сроки ввода в эксплуатацию корпуса скорой помощи ГКБ им Вересаева
0
19
12:32 28.04.2021
В Китае 18 человек получили ранения в результате нападения мужчины с ножом на детский сад
0
62
12:20 28.04.2021
Россия пережила самую острую часть пандемии - Мишустин
0
101
12:05 28.04.2021
Cуд прекратил уголовное дело против уральца, застреленного из-за кражи обоев
0
125
12:00 28.04.2021
Зеленский считает Ватикан оптимальным местом для встречи с Путиным
0
148
11:20 28.04.2021
Ряд регионов продлит длинные майские выходные
0
183
11:05 28.04.2021
Франция отозвала 20 тыс. видов на жительство у нарушивших закон мигрантов - МВД
0
202
11:00 28.04.2021
Атомный подводный ракетоносец "Екатеринбург" выведут из состава флота в 2022 г. - источник
0
212
10:32 28.04.2021
Обнаружено место Судбищенской битвы с крымским ханом
0
231
10:20 28.04.2021
США выделят около $18 млрд на разработку перехватчика ракет из КНДР или Ирана - Bloomberg
0
227

Возврат к списку