В России выявили 7 848 заразившихся коронавирусом за сутки

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 848, что стало минимумом с 26 сентября 2020 года, следует из опубликованных в среду данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,16%. В общей сложности в стране, по данным штаба, выявили 4 787 273 инфицированных.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 8 420. Всего выздоровели уже 4 411 098 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 387 против 392 днем ранее, до 109 367. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,28%, следует из данных штаба.