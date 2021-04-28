В России выявили 7 848 заразившихся коронавирусом за сутки
11:32 28.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 848, что стало минимумом с 26 сентября 2020 года, следует из опубликованных в среду данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,16%. В общей сложности в стране, по данным штаба, выявили 4 787 273 инфицированных.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 8 420. Всего выздоровели уже 4 411 098 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 387 против 392 днем ранее, до 109 367. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,28%, следует из данных штаба.
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