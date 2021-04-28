Россия пережила самую острую часть пандемии - Мишустин
12:20 28.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия пережила самую острую фазу пандемии, этому способствовали решения, ответственность за принятие которых взяли на себя депутаты Госдумы. Об этом заявил в среду премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с депутатами "Единой России".
Он отметил, что фракция оказывает правительству "надежную поддержку в ключевых вопросах, которые очень важны для развития страны, при подготовке взвешенных, продуманных инициатив".
"И в самых сложных ситуациях, как это было в прошлом году, в острой фазе распространения коронавирусной инфекции, - добавил премьер. - Вы в этот непростой период взяли на себя ответственность за выработку решений, которые в итоге помогли нам пережить, скажем так, самую острую часть пандемии".
Новости
- 12:50 28.04.2021
- Мэр Собянин назвал сроки ввода в эксплуатацию корпуса скорой помощи ГКБ им Вересаева
- 12:32 28.04.2021
- В Китае 18 человек получили ранения в результате нападения мужчины с ножом на детский сад
- 12:05 28.04.2021
- Cуд прекратил уголовное дело против уральца, застреленного из-за кражи обоев
- 12:00 28.04.2021
- Зеленский считает Ватикан оптимальным местом для встречи с Путиным
- 11:32 28.04.2021
- В России выявили 7 848 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:20 28.04.2021
- Ряд регионов продлит длинные майские выходные
- 11:05 28.04.2021
- Франция отозвала 20 тыс. видов на жительство у нарушивших закон мигрантов - МВД
- 11:00 28.04.2021
- Атомный подводный ракетоносец "Екатеринбург" выведут из состава флота в 2022 г. - источник
- 10:32 28.04.2021
- Обнаружено место Судбищенской битвы с крымским ханом
- 10:20 28.04.2021
- США выделят около $18 млрд на разработку перехватчика ракет из КНДР или Ирана - Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать