Россия пережила самую острую часть пандемии - Мишустин

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия пережила самую острую фазу пандемии, этому способствовали решения, ответственность за принятие которых взяли на себя депутаты Госдумы. Об этом заявил в среду премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с депутатами "Единой России".

Он отметил, что фракция оказывает правительству "надежную поддержку в ключевых вопросах, которые очень важны для развития страны, при подготовке взвешенных, продуманных инициатив".

"И в самых сложных ситуациях, как это было в прошлом году, в острой фазе распространения коронавирусной инфекции, - добавил премьер. - Вы в этот непростой период взяли на себя ответственность за выработку решений, которые в итоге помогли нам пережить, скажем так, самую острую часть пандемии".