0
0
143
НОВОСТИ

РФ высылает двух дипломатов Литвы и по одному дипломату Латвии и Эстонии - МИД

13:00 28.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия высылает двух сотрудников посольства Литвы, а также по одному представителю посольств Латвии и Эстонии на основе принципа взаимности, они должны покинуть территорию РФ в семидневный срок. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

Как указали в дипведомстве, в среду на Смоленскую площадь были вызваны посол Латвии Марис Риекстиньш, посол Литвы Эйтвидас Баярунас и временный поверенный в делах Эстонии Пирет Рейнтамм Бенно.

"Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах. Указано, что Вильнюс, Рига и Таллин продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении нашей страны, прикрываясь в данном случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении России, - подчеркнули в МИД РФ. - Основываясь на принципе взаимности, потребовали, чтобы два сотрудника посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии покинули территорию Российской Федерации в семидневный срок".


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 28.04.2021
Прокуратура Болгарии подозревает группу россиян в организации взрывов на оружейных заводах
0
43
14:00 28.04.2021
В Белоруссии предлагается расширить полномочия премьер-министра - комиссия
0
64
13:32 28.04.2021
Информацию Bloomberg о третьей волне коронавируса в РФ опровергли в Роспотребнадзоре
0
120
13:20 28.04.2021
Россия объявила персонами нон грата трех сотрудников посольства Словакии - МИД
0
150
13:05 28.04.2021
Япония должна извиниться за свое решение о сбросе воды с "Фукусимы-1" - МИД КНР
0
145
12:50 28.04.2021
Мэр Собянин назвал сроки ввода в эксплуатацию корпуса скорой помощи ГКБ им Вересаева
0
163
12:32 28.04.2021
В Китае 18 человек получили ранения в результате нападения мужчины с ножом на детский сад
0
183
12:20 28.04.2021
Россия пережила самую острую часть пандемии - Мишустин
0
207
12:05 28.04.2021
Cуд прекратил уголовное дело против уральца, застреленного из-за кражи обоев
0
235
12:00 28.04.2021
Зеленский считает Ватикан оптимальным местом для встречи с Путиным
0
262

Возврат к списку