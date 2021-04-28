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Россия объявила персонами нон грата трех сотрудников посольства Словакии - МИД

13:20 28.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия объявила трех сотрудников посольства Словакии в Москве персонами нон грата, они должны покинуть РФ до конца дня 5 мая. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"[Послу] Любомиру Регаку сообщено, что в качестве ответной меры три сотрудника посольства Словакии в Москве объявляются персонами нон грата. Им предписано до истечения дня 5 мая 2021 года покинуть территорию Российской Федерации. Послу вручена соответствующая нота", - говорится в сообщении.

"Сказано, что решение словацких властей проявить ложную солидарность с Чехией в ее провокационной антироссийской кампании наносит ущерб традиционно дружественным российско- словацким отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству", - добавили в МИД РФ.

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