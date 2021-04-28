Информацию Bloomberg о третьей волне коронавируса в РФ опровергли в Роспотребнадзоре

13:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Роспотребнадзоре опровергли информацию Bloomberg о третьей волне коронавируса в РФ. Ранее агентство написало об этом со ссылкой на данные неофициальной правительственной статистики и осведомлённые источники.

Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал радиостанции «Говорит Москва», что прирост заражений в стране действительно есть, но говорить о полноценной третьей волне пока ещё рано.

«Действительно, есть подъём, но это не волна, а такой вот плавный подъёмчик, и чтобы он не перерос в волну, надо соблюдать режим противоэпидемический, потому что ещё далеко не все привились, не все переболели, поэтому иммунной прослойки недостаточно для того, чтобы остановить новый подъём. Противоэпидемические меры пока ещё снижать нельзя. Будем надеяться, что майское разобщение людей, что будут на дачах, меньше будут встречаться друг с другом — это будет способствовать снижению».

Покровский добавил, что рост числа заразившихся коронавирусом связан с несоблюдением правил использования средств индивидуальной защиты и невысокими темпами вакцинации.

«Опасность возникновения очередного подъёма существует. Это связано с тем, что упал противоэпидемический режим именно со стороны самих наших москвичей. Я вижу, в метро стало намного меньше людей в масках, уже нет таких строгих проверок на транспорте, чтобы все были в масках. На улицах практически не встретишь людей в масках. Конечно, это способствует тому, что число новых случаев не снижается, и даже в последнюю неделю отмечается умеренный подъём. Самое главное сейчас — это построже соблюдать противоэпидемический режим, и никакого подъёма не будет».