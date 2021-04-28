В Белоруссии предлагается расширить полномочия премьер-министра - комиссия
14:00 28.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полномочия премьер-министра Белоруссии могут быть расширены, усилена его роль в формировании правительства и бюджетной политики государства. Об этом заявил в среду председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич на заседании комиссии, где рассматриваются вопросы, касающиеся функций и полномочий президента и правительства.
"Предлагается расширить полномочия премьер-министра, усилив его роль в формировании правительства путем внесения президенту предложений по структуре правительства, назначения на должности заместителей премьер-министра, министров и других членов правительства. Данное усиление полномочий премьер-министра находится в рамках конституционных функций президента и правительства, направлено на повышение роли премьер-министра и усиление как его ответственности, так и ответственности правительства в целом", - отметил Миклашевич.
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