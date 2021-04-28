0
0
46
НОВОСТИ

Прокуратура Болгарии подозревает группу россиян в организации взрывов на оружейных заводах

14:12 28.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прокуратура Болгарии подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву.

 Об этом в среду на брифинге заявила официальный представитель главного прокурора республики Сийка Милева.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 28.04.2021
В Белоруссии предлагается расширить полномочия премьер-министра - комиссия
0
64
13:32 28.04.2021
Информацию Bloomberg о третьей волне коронавируса в РФ опровергли в Роспотребнадзоре
0
120
13:20 28.04.2021
Россия объявила персонами нон грата трех сотрудников посольства Словакии - МИД
0
150
13:05 28.04.2021
Япония должна извиниться за свое решение о сбросе воды с "Фукусимы-1" - МИД КНР
0
145
13:00 28.04.2021
РФ высылает двух дипломатов Литвы и по одному дипломату Латвии и Эстонии - МИД
0
157
12:50 28.04.2021
Мэр Собянин назвал сроки ввода в эксплуатацию корпуса скорой помощи ГКБ им Вересаева
0
163
12:32 28.04.2021
В Китае 18 человек получили ранения в результате нападения мужчины с ножом на детский сад
0
183
12:20 28.04.2021
Россия пережила самую острую часть пандемии - Мишустин
0
207
12:05 28.04.2021
Cуд прекратил уголовное дело против уральца, застреленного из-за кражи обоев
0
235
12:00 28.04.2021
Зеленский считает Ватикан оптимальным местом для встречи с Путиным
0
262

Возврат к списку