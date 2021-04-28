Прокуратура Болгарии подозревает группу россиян в организации взрывов на оружейных заводах

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прокуратура Болгарии подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву.



Об этом в среду на брифинге заявила официальный представитель главного прокурора республики Сийка Милева.