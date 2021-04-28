Москва пока не дала официального согласия на проведение саммита РФ - США, сообщил Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва пока не дала официального согласия на проведение саммита Россия - США, по-прежнему изучает предложение и анализирует ситуацию, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Официального ответа не было. Мы по-прежнему изучаем это предложение и анализируем ситуацию", - сказал представитель Кремля.

"Ситуация требует глубокого анализа, потому что каждый раз слова о саммите в заявлениях американских коллег соседствуют со словами о необходимости России заплатить какую-то цену и со словами о неизбежности каких-то новых санкций", - отметил пресс-секретарь главы государства.

При этом Песков не стал рассуждать о том, что ожидаемая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может не состояться. "Здесь не должно быть места гипотетическим рассуждениям, здесь есть конкретная ситуация, которую надо анализировать", - сказал он.