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Песков пока не знает, готов ли Путин встречаться с Зеленским где-то, кроме Москвы

15:12 28.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не знает, готов ли глава российского государства Владимир Путин проводить двустороннюю встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским где-то, кроме Москвы.

"Готов или не готов куда-то ехать [для встречи с Зеленским] президент Путин - я не знаю. Мы пока все исходим из того, что президент Путин сказал, что, поскольку мы не являемся стороной конфликта, говорить о делах донбасских, то есть о мире, с нами не нужно. Об этом нужно говорить в рамках "четверки". Сам Путин отметил, что в случае готовности говорить по двусторонним отношениям он будет рад видеть президента Зеленского в Москве", - сказал Песков журналистам в среду.

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