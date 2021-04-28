Хорошо, что РФ и в убийстве эрцгерцога Фердинанда не обвинили - Лавров об обвинениях Болгарии

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя обвинения Болгарией российских граждан в организации взрывов в республике в 2011-2020 годах, удивился, что России не приписали еще и причастность к убийству эрцгерцога Фердинанда, которое стало поводом для развязывания Первой мировой войны.

"Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили, но, судя по всему, к этому идет", - сказал министр, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать эти заявления.

Ранее сегодня официальный представитель главного прокурора республики Болгария Сийка Милева заявила о том, что подозревает шестерых россиян в организации в 2011-2020 годах четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву.