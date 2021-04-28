В России расовой дискриминации не существует уже более 100 лет - Медведев

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проблемы расовой дискриминации не существует в России уже более 100 лет, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая в среду на вопросы пользователей социальной сети "ВКонтакте" в ходе прямого эфира "VKLive".

"Я считаю, что у нас, во всяком случае, на протяжении практически 100 лет, даже больше, никаких проблем в этой сфере - капитальных, какие мы, допустим, могли видеть в Америке - не существует, если говорить о расовой дискриминации", - сказал он. Так Медведев ответил на вопрос, есть ли подобная проблема в России.