В России расовой дискриминации не существует уже более 100 лет - Медведев
16:00 28.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проблемы расовой дискриминации не существует в России уже более 100 лет, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая в среду на вопросы пользователей социальной сети "ВКонтакте" в ходе прямого эфира "VKLive".
"Я считаю, что у нас, во всяком случае, на протяжении практически 100 лет, даже больше, никаких проблем в этой сфере - капитальных, какие мы, допустим, могли видеть в Америке - не существует, если говорить о расовой дискриминации", - сказал он. Так Медведев ответил на вопрос, есть ли подобная проблема в России.
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