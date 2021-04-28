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В России значительно выросло число коррупционных преступлений - ГП

16:12 28.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество коррупционных преступлений в России за три месяца этого года выросло почти на 20%, половину из них составили взятки, причем каждая третья - в размере, не превышающем 10 тыс. рублей. Об этом говорится в сборнике Генпрокуратуры РФ о состоянии преступности за январь - март 2021 года.

"В сравнении с предшествующим годом на 18,7% увеличился массив преступлений коррупционной направленности (с 10 тыс. до 11,9 тыс.). В их структуре на факты взяточничества приходится около половины выявленных преступлений. Совокупный массив последних впервые за 5 лет превысил отметку в 5 тыс. деяний", - говорится в документе. По сравнению с аналогичным периодом прошло года рост взяточничества составляет около 20%.

"В каждом третьем случае взятка была признана мелкой, ее размер не превышал 10 тыс. рублей (количество мелких взяток выросло на 13,8% - до 1,9 тыс.)", - сообщили в Генпрокуратуре.

В 13 регионах России зафиксирован кратный рост количества преступлений коррупционной направленности. "Кратное увеличение массива преступлений коррупционной направленности отмечается в республиках Алтай (66), Хакасия (41), Приморском (124), Камчатском (34) краях, Белгородской (162), Волгоградской (409), Калужской (64), Магаданской (43), Пензенской (83), Томской (75) областях, Ненецком (23), Чукотском (7) и Ямало-Ненецком (41) автономных округах", - отметили в Генпрокуратуре.

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