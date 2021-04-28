Иностранным военным атташе показали боевые возможности ЗРК С-400 под Астраханью

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные продемонстрировали военным атташе из 52 государств боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" на полигоне Ашулук в Астраханской области. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Как рассказали в военном ведомстве, сегодня около 80 представителей военно-дипломатического корпуса из 52 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки, аккредитованных в России, посетили полигон Ашулук Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил в Астраханской области.

"Офицерам иностранных государств продемонстрировали боевые возможности зенитных ракетных комплексов дальнего действия С-400 "Триумф", а также зенитных ракетно-пушечных комплексов ближнего действия "Панцирь-С" по обнаружению и уничтожению учебных воздушных целей", - сказали в министерстве.