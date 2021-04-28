Боррель заявил, что не исключает дальнейшей эскалации отношений ЕС с РФ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не исключает дальнейшей деградации отношений Евросоюза с Россией. Об этом он заявил в среду, выступая на слушаниях на сессии Европарламента.

"Наши отношения с Россией сейчас находятся на исторически наиболее низком уровне, и я не могу исключить, что они продолжат ухудшаться", - заявил он.