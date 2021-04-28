0
0
0
НОВОСТИ

Путин сообщил премьеру Индии о решении предоставить стране экстренную гуманитарную помощь

17:12 28.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о решении предоставить республике экстренную гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

"Владимир Путин высказал Нарендре Моди слова поддержки в непростой период борьбы с распространением коронавирусной инфекции и проинформировал о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.

Как уведомил Кремль, уже сегодня рейсами МЧС России будет доставлено более 22 тонны соответствующих средств, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 28.04.2021
Боррель заявил, что не исключает дальнейшей эскалации отношений ЕС с РФ
0
54
16:32 28.04.2021
Иностранным военным атташе показали боевые возможности ЗРК С-400 под Астраханью
0
99
16:12 28.04.2021
В России значительно выросло число коррупционных преступлений - ГП
0
131
16:11 28.04.2021
Тимофей Баженов: Система мониторинга и контроля за всеми выбросами должна стать обязательной в России
0
124
16:00 28.04.2021
В России расовой дискриминации не существует уже более 100 лет - Медведев
0
146
15:32 28.04.2021
Хорошо, что РФ и в убийстве эрцгерцога Фердинанда не обвинили - Лавров об обвинениях Болгарии
0
207
15:12 28.04.2021
Песков пока не знает, готов ли Путин встречаться с Зеленским где-то, кроме Москвы
0
214
15:00 28.04.2021
Назарбаев решил передать Токаеву право возглавить Ассамблею народа Казахстана
0
185
14:42 28.04.2021
Сбер представил обновленный интуитивный "СберБанк Онлайн"
0
259
14:32 28.04.2021
Москва пока не дала официального согласия на проведение саммита РФ - США, сообщил Песков
0
244

Возврат к списку