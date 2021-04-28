Путин сообщил премьеру Индии о решении предоставить стране экстренную гуманитарную помощь
17:12 28.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о решении предоставить республике экстренную гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.
"Владимир Путин высказал Нарендре Моди слова поддержки в непростой период борьбы с распространением коронавирусной инфекции и проинформировал о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.
Как уведомил Кремль, уже сегодня рейсами МЧС России будет доставлено более 22 тонны соответствующих средств, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов.
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