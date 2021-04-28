В России с начала года на треть выросло число погибших в результате преступлений
17:40 28.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество людей, погибших в результате преступлений в России с начала текущего года, увеличилось почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило свыше 6,3 тыс. человек. Об этом говорится в сборнике Генпрокуратуры РФ о состоянии преступности за январь-март 2021 года.
"В целом от преступных посягательств на территории страны в первом квартале погибло более 6,3 тыс. человек, что заметно выше прошлогодних значений за этот же период (4,5 тыс.)", - говорится в материалах.
Вместе с тем, по данным Генеральной прокуратуры, почти на 40% увеличилось число лиц, которым в результате совершенных в стране преступлений причинен тяжкий вред здоровью (с 5,3 тыс. до 8,5 тыс. человек). При этом больше всего погибших и тяжело раненных в расчете на 100 тыс. постоянно проживающего населения отмечается в Туве.
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