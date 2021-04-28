"Только русские на это способны": российский самолет совершил полет из Израиля в Сирию
17:55 28.04.2021 Источник: NEWSru.co.il
Корреспондент Ynet Итай Блюменталь сообщил в социальной сети Twitter, что 27 апреля в Израиле приземлился самолет Ту-134 военно-космических сил Российской Федерации. Лайнер с бортовым номером RA-65992 принадлежит к особому 233-му авиаотряду министерства обороны.
В тот же день самолет вылетел из аэропорта Бен-Гурион и через короткое время совершил посадку на авиабазе Хмеймим в сирийском городе Латакия. Здесь базируется командование российского воинского контингента в Сирии.
Журналист отмечает, что прямой рейс из Израиля в Сирию – крайне редкое явление. "Только русские на такое способны", - добавляет он.
Согласно сайту FlyPix, самолет был построен в 1981 году и использовался министром внутренних дел СССР Николаем Щелоковым, а затем его преемником Виталием Федорчуком. Впоследствии им пользовались представители военного командования.
12 августа 2021 года, через три дня после президентских выборов в Беларуси, совершил полет в Минск. Newsru.co.il
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