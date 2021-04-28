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НОВОСТИ

ЧП в Молдавии отменено Конституционным судом

18:10 28.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конституционный суд Молдавии аннулировал постановление парламента о введении в республике режима чрезвычайного положения на период с 1 апреля по 31 мая. Такое решение было принято на заседании в среду, которое транслировала на своем сайте пресс-служба судебной инстанции.

"Признать неконституционными постановление парламента Республики Молдова об объявлении чрезвычайного положения № 49 от 31.03.2021", - зачитала решение председатель КС Домника Маноле.

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