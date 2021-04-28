ЧП в Молдавии отменено Конституционным судом
18:10 28.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конституционный суд Молдавии аннулировал постановление парламента о введении в республике режима чрезвычайного положения на период с 1 апреля по 31 мая. Такое решение было принято на заседании в среду, которое транслировала на своем сайте пресс-служба судебной инстанции.
"Признать неконституционными постановление парламента Республики Молдова об объявлении чрезвычайного положения № 49 от 31.03.2021", - зачитала решение председатель КС Домника Маноле.
НОВОСТИ
- 18:09 28.04.2021
- Правозащитница Разворотнева призвала снизить плату за ЖКУ на 30%
- 18:02 28.04.2021
- Депутат Петр Толстой: Нулевая ипотека для многодетных – реальная задача
- 17:55 28.04.2021
- "Только русские на это способны": российский самолет совершил полет из Израиля в Сирию
- 17:40 28.04.2021
- В России с начала года на треть выросло число погибших в результате преступлений
- 17:12 28.04.2021
- Путин сообщил премьеру Индии о решении предоставить стране экстренную гуманитарную помощь
- 17:00 28.04.2021
- Боррель заявил, что не исключает дальнейшей эскалации отношений ЕС с РФ
- 16:32 28.04.2021
- Иностранным военным атташе показали боевые возможности ЗРК С-400 под Астраханью
- 16:12 28.04.2021
- В России значительно выросло число коррупционных преступлений - ГП
- 16:11 28.04.2021
- Тимофей Баженов: Система мониторинга и контроля за всеми выбросами должна стать обязательной в России
- 16:00 28.04.2021
- В России расовой дискриминации не существует уже более 100 лет - Медведев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать