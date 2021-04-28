Правозащитница Разворотнева призвала снизить плату за ЖКУ на 30%
18:09 28.04.2021
Председатель Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева провела перфоманс «Минус 30%» в рамках очередного занятия «Школы ЖКХ» в районе Чертаново Северное. Участники акции разрезали гигантский макет платежки, стараясь продемонстрировать необходимость снижения платы за коммунальные услуги. Участники лекции с помощью тепловизора оценили энергоэффективность многоквартирного дома и состояние его инженерного оборудования, а правозащитница рассказала им о том, как можно снизить платежи за услуги ЖКХ более чем на 30%. «Россияне могут и должны платить за услуги ЖКХ меньше! Это реально, если мы сможем изменить ряд законов и принять соответствующие программы. Сэкономить наши средства поможет только комплексный подход», - отметила Разворотнева.
По ее словам, положительно на качестве обслуживания домов и суммах на оплату коммунальных услуг скажутся выполнение госпрограммы энергосбережения в многоквартирных домах, введение прозрачной системы расчетов с поставщиками ресурсов, отказ от ежегодного обязательного повышения тарифов, регулярный аудит ресурсоснабжающих компаний, оплата работы управляющих организаций только после подписания акта сдачи-приемки работ со стороны уполномоченных собственников.
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